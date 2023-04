Météo - Un temps mi-figue mi-raisin pour la mi-avril

Samedi après-midi, le temps sera globalement sec avec une alternance de soleil et de champs nuageux. Les maximas oscilleront entre 9 et 15°C. L'IRM prévoit de faibles pluies cette nuit, suivies d'un temps plus variable avec un va-et-vient d'éclaircies et d'averses. Dimanche, la nébulosité sera d'abord abondante avant que la couverture nuageuse ne se fragmente en cours d'après-midi par le nord et l'est du pays. Quelques faibles pluies se déverseront dans un premier temps. L'après-midi et en soirée, les précipitations adopteront plutôt le caractère d'averses. L'ouest du pays pourrait conserver un temps sec mais le ciel devrait rester nuageux. Les maxima varieront entre 7°C en Hautes-Fagnes, 10°C à la mer et 14°C en Campine. Le vent sera modéré et au littoral parfois assez fort de secteur nord. Pour le début de semaine, le temps devrait être sec à quelques faibles précipitations isolées près, mais un vent désagréable de nord-est soufflera toutefois. Les maximas seront de l'ordre de 14°C dans le centre. (Belga)