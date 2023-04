NBA - Miami et Minnesota décrochent les derniers tickets pour les playoffs

Surpris à domicile par Atlanta mardi, le Heat n'a pas laissé passer sa seconde chance de se qualifier pour les playoffs lors de la réception des Bulls, tombeurs de Toronto lors du premier match. Dans une rencontre disputée, les Floridiens ont pris le dessus (102-91) grâce à Jimmy Butler et l'inattendu Max Strus, auteurs chacun de 31 points. Finaliste à l'Est la saison dernière, Miami s'offre ainsi une affiche face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo au premier tour des playoffs. À l'Ouest, Minnesota a aussi validé son ticket pour les playoffs en écartant facilement Oklahoma City (120-95). Battus par les Lakers mardi dans le premier match du barrage, les Timberwolves ont pu se reposer sur leur jeu intérieur avec 28 points de Karl-Anthony Towns et 21 points de Rudy Gobert pour repousser le Thunder. Minnesota sera donc opposé à Denver et au double MVP en titre Nikola Jokic au premier tour des playoffs. (Belga)