PGA Tour - Thomas Detry ne passe pas le cut au RBC Championship

Après un premier tour en 74 coups et une 125e place, Detry n'a pas su inverser la tendance malgré un deuxième tour en 68 coups, trois sous le par, avec quatre birdies et un bogey. Avec un total de 142 coups, le Bruxellois est remonté à la 89e place, insuffisant pour passer le cut. L'Américain Jimmy Walker est lui le nouveau leader avec un total de 130 coups. Il compte trois coups d'avance sur un trio composé de ses compatriotes Xander Schauffele et Scottie Scheffler et l'Anglais Justin Rose. (Belga)