Tour du Jura - Kévin Vauquelin triomphe sur les pentes du Mont Poupet devant Pinot et Martin

À 26 kilomètres du terme, alors que l'échappée matinale était reprise, Alessandro Verre (Arkéa Samsic) a faussé compagnie au peloton en solitaire. L'Italien a creusé un écart atteignant plus de quarante secondes, mais le peloton a patiemment attendu la dernière ascension de la journée pour le reprendre, 4 kilomètres avant l'arrivée. Au pied du Mont Poupet (4 km à 8,4%), Thibaut Pinot a remercié ses coéquipiers de Groupama-FDJ pour la poursuite et a attaqué suivi par les favoris, parmi lesquels le tenant du titre australien, Ben O'Connor (AG2R Citroën) et Guillaume Martin. Verre a été absorbé puis lâché par le groupe réduit qui allait se disputer la victoire, et son coéquipier français Kévin Vauquelin s'est détaché sous une pluie battante. Vauquelin a distancé ses concurrents à l'entame du dernier kilomètre, invisible dans l'épais brouillard au sommet du Mont Poupet. Après avoir remporté la première étape et le classement général du Tour des Alpes Maritimes et du Var en février dernier, le Français s'est imposé en solitaire pour conquérir la troisième victoire de sa carrière. Pinot et Martin ont complété le podium en arrivant à deux, 17 secondes plus tard. Au palmarès, Vauquelin succède donc à Ben O'Connor. Thomas Degand (2017) et Kobe Goossens (2019) avaient remporté les première et troisième édition de la course. (Belga)