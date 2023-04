Amstel Gold Race - Fort de son succès aux Pays-Bas, Pogacar a hâte d'affronter Evenepoel à Liège

"Remco revient d'un stage en altitude", a commenté Pogacar après son triomphe sur l'Amstel Gold Race. "Il est certainement en très grande forme pour le Giro. Remco a déjà gagné la saison dernière à Liège, et il a montré cette saison qu'il pouvait être très bon sur les courtes comme les longues ascensions. Et il a un bon sprint. Ce sera l'un des principaux adversaires dimanche, c'est sûr. J'ai hâte." "Nous n'avons pas encore beaucoup couru l'un contre l'autre au plus haut niveau. Lorsqu'on a couru ensemble, il a gagné à chaque fois et j'étais loin derrière. J'espère qu'il en sera autrement dimanche." Sur la saison 2022, Pogacar a dominé le Tirreno-Adriatico et a devancé Evenepoel sur la Flèche Wallonne, mais il a notamment dû s'incliner lorsque le Brabançon a remporté la Clasica San Sebastian et les championnats du monde sur route. Sans Remco Evenepoel, Pogacar courra mercredi la Flèche Wallonne. "Mais je n'y ai encore jamais obtenu de bon résultat", a-t-il observé. "C'est une course difficile pour moi, mais avec cette bonne forme je pense que je peux aussi y parvenir. Pogacar a souri, lorsqu'il lui a été demandé s'il allait attaquer de loin. "C'est une course très difficile, mais nous verrons en fonction de la situation. Si, comme aujourd'hui, un petit groupe se détache, ce sera peut-être à nouveau possible d'attaquer de loin." (Belga)