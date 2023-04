ATP Monte-Carlo - Andrey Rublev renverse Holger Rune et remporte son premier Masters 1000

(Belga) Andrey Rublev a remporté le tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, joué sur terre battue et doté de 5.779.335 euros, dimanche à Monaco. Le Russe, 6e mondial et tête de série N.5, s'est imposé en trois sets 5-7, 6-2, 7-5 en 2h34 contre le Danois Holger Rune, 9e mondial et tête de série N.6.