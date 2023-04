Billie Jean King Cup - Battue par le Canada, la Belgique passera par les barrages en novembre

Avant cela, Greet Minnen avait égalisé à 2-2 en battant Katherine Sebov 6-2, 3-6, 6-3, la Belgique s'étant retrouvée menée 2-1 après le premier match de samedi, qui a vu Ysaline Bonaventure s'incliner 4-6, 7-5, 6-2 face à Leylah Fernandez. Vendredi, Wickmayer s'était inclinée 6-0, 6-3 face à Fernandez alors que Bonaventure s'était jouée 4-6, 6-4, 6-4 de Marino. Alors que le Canada disputera la phase finale du 7 au 12 novembre, la Belgique devra pour sa part disputer un barrage, aussi en novembre, pour assurer son maintien au sein du groupe mondial. La Grande-Bretagne, l'Ukraine, le Mexique, l'Autriche, la Slovaquie, le Brésil, la Pologne passeront aussi par la case barrages. Outre le Canada, l'Espagne, la République tchèque, la France, les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le Kazakhstan ont validé leur billet pour la phase finale, rejoignant la Suisse et l'Australie, respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2022, en phase finale (7-12 novembre dans une ville encore à déterminer). Une douzième et dernière équipe, encore à déterminer, bénéficiera d'une invitation. (Belga)