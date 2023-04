Billie Jean King Cup - Kirsten Flipkens: "C'était ma dernière rencontre en Billie Jean King Cup"

"C'était ma dernière rencontre en Billie Jean King Cup", a déclaré Kirsten Flipkens, 43e mondiale en double, après la rencontre "Je ne dis pas que ma carrière est terminée, je ne parle que de la Billie Jean King Cup. On verra les prochains mois, mais j'ai joué pour mon pays pendant vingt ans et il est temps de laisser la place aux autres", a poursuivi la Campinoise, qui a égalé au passage le record du plus grand nombre de rencontres disputées pour la Belgique, détenu jusque-là par Sabine Appelmans. "Il va donc falloir que j'en dispute une supplémentaire", a-t-elle souri. "Cela a toujours été un plaisir pour moi de jouer pour mon pays et j'avais décidé avant le début de la semaine que cette rencontre serait la dernière. J'ai commencé en 2003. Cela témoigne de mon engagement, je crois. Cela a été un sacré parcours". Kirsten Flipkens, qui a mis un terme à sa carrière en simple l'année dernière après Wimbledon, a participé à 33 rencontres de Fed Cup/Billie Jean King Cup, après avoir fait son entrée dans l'équipe en novembre 2003 lors d'une demi-finale du Groupe Mondial perdue contre les États-Unis 4-1. Elle a remporté 14 matches en simple et 4 en doubles et disputé une finale en 2006 à Charleroi perdue 3-2 au double décisif contre l'Italie. (Belga)