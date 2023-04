Billie Jean King Cup - Le double devra départager la Belgique et le Canada après la victoire de Minnen

Ce quatrième match devait initialement opposer Yanina Wickmayer à Rebecca Marino. Greet Minnen et Katherine Sebov les ayant remplacées, des modifications pourraient être apportées par les capitaines pour le double, qui sera donc décisif. Ce dernier match programmé devait normalement opposer Kirsten Flipkens et Greet Minnen à Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez. Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 86) s'est inclinée 4-6, 7-5, 6-2 face à Leylah Fernandez (WTA 50). Vendredi, Wickmayer s'était inclinée 6-0, 6-3 face à Fernandez alors que Bonaventure s'était jouée 4-6, 6-4, 6-4 de Marino. Ce duel sur les bords du Pacifique constitue la première expérience en tant que capitaine pour Wim Fissette, nommé à ce poste en février dernier en remplacement de Johan Van Herck. Les vainqueurs des qualifications décrochent un billet pour la phase finale, tandis que les perdants joueront les barrages afin de se maintenir dans le groupe mondial. (Belga)