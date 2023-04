Brésil et Émirats arabes unis concluent des accords sur le climat et les biocarburants

"Cette visite a été très fructueuse", a affirmé Lula dans une courte déclaration à la chaîne brésilienne TV Globo, à l'issue de sa rencontre avec le président émirati, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, à Abou Dhabi. Les deux pays ont indiqué dans un communiqué commun que les deux dirigeants ont évoqué des sujets tels que le commerce, la technologie, la défense, l'aviation et la sécurité alimentaire. Les accords annoncés prévoient notamment une coopération en matière de lutte contre le changement climatique et que la raffinerie Mataripe, contrôlée par les Émirats arabes unis et située dans le nord-est du Brésil, investira jusqu'à 2,5 milliards de dollars dans un projet de biodiesel dans la région. Les Émirats arabes unis doivent accueillir en décembre à Dubaï le sommet climat de l'ONU et le Brésil est candidat à l'organisation de l'édition 2025. (Belga)