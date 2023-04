Bundesliga - Nouvel entraîneur pour Dodi Lukebakio à Berlin: Pal Dardai remplace Sandro Schwarz

En poste depuis le début de saison, Sandro Schwarz, 44 ans, a été limogé au surlendemain de la lourde défaite à Schalke (5-2), la 16e en 28 matchs de championnat pour le Hertha Berlin, lanterne rouge de la Bundesliga avec 22 points. Pour remplacer l'ancien coach de Mayence et du Dinamo Moscou, le HSBC a fait appel à Pal Dardai, dont ce sera le 3e passage sur le banc berlinois. Le technicien hongrois de 47 ans, qui a joué dans la capitale allemande de 1997 à 2011, avait déjà été à la tête du Hertha Berlin entre juillet et novembre 2019 et de janvier à novembre 2021. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. (Belga)