Championnat du monde de motocross - Liam Everts termine 2e du Grand Prix du Trentin devant Jago Geerts en MX2

Troisième de la première course, Everts a également pris la 3e place lors de la seconde course pour terminer sur la deuxième marche du podium derrière l'Italien Andrea Adamo (KTM) et devant Jago Geerts. Vainqueur de la première course, Geerts s'est classé 7e de la seconde course pour prendre la 3e place finale. Lucas Coenen, 7e puis 9e, termine lui à la 8e place. Au classement du championnat, Geerts reste en tête avec 205 points devant Adamo, 2e avec 183 points, et le Français Thibault Benistant (Yamaha), 6e du Grand Prix, 3e avec 182 points. En MXGP, l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas) remporté le Grand Prix grâce à sa victoire dans la première course et sa 3e place dans la seconde. Le Français Maxime Renaux (Yamaha), deux fois 2e, termine à la 2e place devant le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), 9e de la première course et vainqueur de la seconde. Prado profite de sa victoire pour rester en tête du championnat du monde avec 201 points devant Renaux (184) et Herlings (175). (Belga)