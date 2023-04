ION Hockey League - La Gantoise quasi assurée des playoffs après son succès 4-0 sur le Racing

Alors qu'il reste quatre rencontres et 12 points à prendre avant la fin du championnat régulier, les Gantois de Pascal Kina ont en effet pris la mesure 4-0 du Racing, champions sortants et récents médaillés de bronze de l'édition 2023 de l'Euro Hockey League (EHL). Les Buffalos, qui ont de leur côté terminé 5e de l'EHL, ont ouvert la marque via un pc d'Antoine Kina (15e), avant d'accentuer leur avance et la porter à 3-0 au repos avec des nouveaux buts de Timothée Clement (24e) et Roman Duvekot (33e). Ce dernier signait un doublé en fixant le score à 4-0 dans le 3e quart-temps (47e). Avec le succès 0-7 du Waterloo Ducks à Louvain, les Rats de Xavier De Grève, toujours 5e au classement, ne sont pas encore totalement éliminés de la course aux demi-finales, mais comptent désormais quatre points de retards sur les Waterlootois, 4e (35 pts) et sept unités sur leurs adversaires du jour, 3e (38 pts). En rencontre de milieu de classement, l'Orée est revenue à un point du Braxgata et de la 6e place en venant à bout des Anversois 2-1 à Woluwe Saint-Pierre, alors qu'Uccle Sport a poursuivi avec succès son opération sauvetage en battant 2-1 la lanterne rouge de l'Old Club. Waterloo Ducks-La Gantoise et Racing-Daring seront les deux duels à observer dimanche prochain lors de la 19e journée de compétition. (Belga)