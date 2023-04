Jupiler Pro League - Genk tient Anderlecht en dehors du top 8

Wouter Vrancken n'a pu compter sur Bryan Heynen, Carlos Cuesta et Yira Sor et les a remplacés par Mujaid Sadick, Ouattara et Samatta. Au RSCA, Brian Riemer a effectué trois changements par rapport à l'équipe tenue en échec par Westerlo: Killian Sardella, Lior Refaelov et Slimani ont renvoyé Amir Murillo, Kristian Arnstad et Benito Raman sur le banc. Le début de rencontre entre deux formations enthousiastes a été abrupt avec des duels serrés et de nombreuses fautes, qui ont obligé Erik Lambrechts à distribuer deux cartes jaunes dans les premières minutes. Les Genkois se sont montrés les plus dangereux. Bart Verbruggen avait déjà été sur la brèche en déviant de justesse une tête d'Angelo Preciado (22e) et en sortant du pied une frappe de Paintsil (23e) quand il a été surpris par un tir à bout portant de Samatta (36e, 1-0). Si Anderlecht a égalisé grâce sur une frappe dans la lucarne de Slimani (43e,1-1), le score a encore évolué via Outtara, qui a profité du désordre dans la défense bruxelloise (45e+2, 2-1). Dès la reprise, Genk s'est retrouvé en bonne posture grâce à Paintsil (49e, 3-1) et à l'ex-Anderlechtois El Khannous, auteur de son premier but avec Genk (53e, 4-1). Lancé dans la profondeur par Amadou Diawara, Dreyer a prouvé qu'Anderlecht continuait à y croire (64e, 4-2). Cela n'a pas suffi pour arracher un point d'autant que Paintsil a signé un doublé (87e, 5-2). (Belga)