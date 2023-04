Les Belges à l'étranger - Arsenal, accroché par West Ham, perd deux points dans la course au titre

Les Hammers avaient réduit l'écart par Said Benrahma (33e, 1-2). Quand Leandro Trossard est monté au jeu chez les Gunners (67e), le score était déjà acquis. Au classement, Arsenal (74 points) n'en a plus que quatre d'avance sur Manchester City, qui compte un match de moins. Le choc entre les deux équipes est prévu le 26 avril à Manchester. West Ham, qui reçoit jeudi La Gantoise en match retour des quarts de finale de la Conference League, est 15e (31 points). En France, Strasbourg, avec Matz Sels, a décroché un succès fondamental 3-1 face à Ajaccio un concurrent direct pour le maintien. Les Alsaciens ont creusé l'écart sur penalty par Kevin Gameiro (26e, 1-0) et Habib Diarra (71e, 2-0). Michaël Barreto a réduit le score sur la première frappe cadrée des Corses (76e, 2-1) mais Yuito Suzuk a scellé le score (89e, 3-1). Strasbourg (29 points) est 17e et Ajaccio (21 points, 19e) est bien parti pour rejoindre la Ligue 2. En battant 2-1 la lanterne rouge Angers (14 points), Clermont, avec Maximiliano Caufriez, a probablement assuré son maintien. Avec 43 points en 31 matches, Clermont compte 14 points de plus que Strasbourg, premier relégable. (Belga)