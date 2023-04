Les Belges à l'étranger - Des fans des NY Red Bulls quittent le stade, jugeant la sanction de Vanzeir trop légère

Dante Vanzeir a écopé cette semaine de six matchs de suspension après avoir tenu des propos racistes lors du match contre les San Jose Earthquakes samedi passé. La sanction est aussi assortie entre autres d'une amende dont le montant n'a pas été divulgué. La Major League Soccer impose en outre à Dante Vanzeir de participer à des séances de formation et d'éducation supplémentaires ainsi qu'à un programme de pratiques "réparatrices". Plusieurs groupes de supporters des NY Red Bulls jugent toutefois que cette sanction n'est pas suffisante. Elles estiment que la MLS ne respecte pas sa promesse d'adopter une politique de tolérance zéro contre le racisme. Outre Vanzeir, ils s'en prennent également à l'entraîneur new yorkais Gerhard Struber, dont ils réclament la démission pour avoir été trop laxiste pour avoir laissé Vanzeir au jeu après l'incident. Trois groupes de supporters (Viking Army, Torcida 96 et Empire SC) avaient annoncé avant la rencontre qu'ils mèneraient des actions. Ils sont venus au stade avec des banderoles portant des slogans antiracistes et ont quitté en masse la tribune située derrière le but avant le coup d'envoi de la rencontre, qui s'est soldée par un partage 1-1. (Belga)