Les Belges à l'étranger - L'AZ facile vainqueur à Sittard et l'Ajax rejoint le PSV

Jens Odgaard (24e), Milos Kerkez (42e) et Vangelis Pavlidis (84e) ont inscrit les buts de l'AZ, qui devra remonter un handicap de deux buts jeudi face aux Mauves. Après 29 journées, l'AZ occupe la quatrième place avec 57 points, à cinq longueurs du duo composé par l'Ajax (2e) et le PSV (3e). Après que le club d'Eindhoven s'était imposé 2-3 à Volendam dans l'après-midi, l'Ajax a battu Emmen 3-1 avec des goals de Jorge Sanchez (22e,1-0), Steven Bergwijn (37e, 2-0) et Dusan Tadic (80e, 3-1). Entre-temps, Jeremy Antonisse avait réduit l'écart pour les visiteurs (59e, 2-1) Côté amstellodamois, Mika Godts est resté sur le banc tandis que chez les Rouge et Blanc, Mohamed Bouchouari a été appelé sur la pelouse (67e). Au classement, l'Ajax et le PSV comptent 62 points, huit de retard sur Feyenoord. (Belga)