L'Union fête ses 125 ans avec la deuxième édition de la Zwanze Parade à Saint-Gilles

En fanfare et au rythme des majorettes musiciennes de Moulbaix, la parade s'est élancée des Marolles, serpentant ensuite entre la Porte de Hal pour atteindre la Place Van Meenen à Saint-Gilles. C'est là qu'une plaque émaillée a pris ses quartiers, marquant symboliquement cet anniversaire à l'endroit où le club a vu le jour en 1897. Le cortège a ensuite mis le cap sur le stade Marien, en vue du match opposant l'Union à Seraing. Tout au long du parcours, une "première tournée générale" ou une "deuxième drache" ont rafraîchi les gosiers. Outre les "brasseurs-supporters" unionistes, la foule a pu compter sur des foodtrucks pour se restaurer, aux couleurs notamment du roi bruxellois de la croquette aux crevettes, Fernand & Obb. Une tombola de maillots signés par les joueurs a par ailleurs été organisée. Les bénéfices de l'événement, soutenu par la commune de Saint-Gilles et la Ville de Bruxelles, soutiendront les équipes féminines de l'école des jeunes de l'Union Saint-Gilloise. "Nous voulons investir dans le football féminin pour les jeunes afin de grandir progressivement", a commenté le CEO de l'Union, Philippe Bormans. Fans et brasseurs participants ont souligné l'atmosphère joyeuse des festivités, sous le sceau du folklore et de la gastronomie locale. "Bien que la météo ne soit pas avec nous, les gens sont contents et l'ambiance est bonne", a conclu Jean, de la brasserie Cantillon. (Belga)