Plusieurs centaines de manifestants contre l'extension de l'aéroport de Bierset

Arrivés en car, en voiture ou à vélo, quelque 300 militants ont pris part à l'action de protestation organisée par le réseau de soutien à l'agriculture paysanne (RéSAP), au départ d'un rond-point proche de l'aéroport de Bierset. "Nous nous opposons à l'extension de l'aéroport liégeois sur plus de 280 hectares de terres, dont plus de la moitié sont actuellement cultivées. Plus largement, nous demandons un stop béton sur l'ensemble de la Wallonie", explique Amandine Lejeune, représentante de l'ONG Autre Terre. Plusieurs organisations paysannes, dont la fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea), le mouvement d'action paysanne (MAP) et le Boeren Forum, ont délégué des représentants à la manifestation. En cortège, les manifestants ont traversé des terres vouées à la bétonisation, y plantant symboliquement quelques oignons et pommes de terre. "L'artificialisation de ces terrains agricoles, de surcroît des terres hesbignonnes de qualité incomparable, fait diminuer les surfaces disponibles et en fait augmenter fortement les prix. Il en résulte qu'il devient impossible pour de jeunes agriculteurs de s'installer. Or, nous avons besoin de ces agriculteurs en Wallonie, c'est un enjeu majeur", conclut Amandine Lejeune. (Belga)