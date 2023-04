Réforme des pensions - Groen se dit prêt à discuter de la péréquation des pensions des fonctionnaires

La péréquation est le mécanisme qui permet aux pensions des fonctionnaires retraités de suivre l'évolution des salaires des agents en activité. Pour plus de convergence entre les systèmes de retraite, Mme Lalieux propose de la plafonner à 0,5 % par an, et que cette péréquation devienne un montant forfaitaire pour les pensions les plus élevées. Pour Groen, qui compte la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter, dans ses rangs, toucher à la péréquation n'est "pas un tabou", a déclaré M. Vaneeckhout. Mais cela ne peut pas être décidé unilatéralement par le gouvernement, a-t-il prévenu. "Nous devons discuter de ce qui est possible en consultation avec les syndicats de la Fonction publique", a-t-il ajouté, en soulignant qu'il s'agit d'une sorte de droit acquis. (Belga)