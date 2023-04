Victime d'un accident de la route, Ciro Immobile souffre de maux au dos et aux côtes

Via son site, la Lazio a fait état que "Ciro Immobile a fait état d'un traumatisme de la colonne vertébrale et d'une fracture ouverte de la 11e côte droite". "Les conditions sont actuellement favorables. Mais Immobile reste en observation au Gemelli. En fonction de la gravité de la fracture, on se remet généralement d'un tel problème de côtes en 10 à 15 jours. Le capitaine des Biancocelesti manquera probablement le duel contre Torino (22 avril) et peut-être aussi celui contre l'Inter (30 avril)." Immobile a joué vendredi soir, marquant lors de la victoire 3-0 contre le Spezia, qui a ainsi permis à la Lazio de renforcer sa deuxième place. (Belga)