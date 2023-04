Asile et migration - Le Guatemala expulse 164 migrants originaires d'Asie qui voulaient se rendre aux USA

Les 164 migrants ont été transportés dans des autocars de la police, avec le soutien de l'armée, jusqu'au poste-frontière d'Agua Caliente avec le Honduras, a indiqué à la presse la porte-parole de l'IGM Alejandra Mena. Originaires d'Inde pour 110 d'entre eux, pour 50 du Pakistan, trois du Sri Lanka et un du Népal, les migrants ont été remis aux autorités du Honduras, pays par lequel ils avaient transité pour arriver au Guatemala. Ils avaient été appréhendés à Malacatan (sud-ouest du Guatemala), près de la frontière avec le Mexique. Le Guatemala et plus généralement les pays d'Amérique centrale sont traversés par des milliers de migrants désireux de trouver une vie meilleure aux États-Unis, loin de la violence et de la misère de leurs pays d'origine. (Belga)