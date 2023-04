Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue en terminant dans le vert

Cofinimmo (87,15) et Proximus (9,16) gagnaient également 1,63 et 1,69%, Barco (27,38) s'appréciant de 1,26% tandis que KBC (64,94) et Ageas (40,08) abandonnaient 1,70 et 1,50%, Sofina (206,40) chutant de 2,18%. Galapagos (34,88) perdait toujours 0,57% alors que Solvay (110,05) et UCB (87,80) étaient en hausse de 1,90 et 0,11%, Aperam (32,97) et Umicore (30,69) regagnant 0,64 et 1,62%. Wereldhave Belgium (50,60) reculait par ailleurs de 7,3% pour un gain de 0,4% compte tenu de son détachement de coupon. Ontex (7,85) et Euronav (16,34) étaient positives de 2,2 et 2,5%, Bekaert (42,50) et Ter Beke (89,80) gagnant 1,1 et 2,3% à l'inverse de la BNB (518,00) et Brederode (104,40) qui abandonnaient 2,6 et 2,8%, Shurgard (47,65) et Kinepolis (44,60) reculant de 2,3 et 2,4%. Celyad (0,67) était enfin négative de 5,6%, Mithra (3,02) et IBA (15,72) perdant 2,6 et 2,1% tandis que Nyxoah (8,56) bondissait de 7% supplémentaires. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0920 USD, contre 1,0975 dans la matinée et 1,1000 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 58.590 euros, en recul de 90 euros. (Belga)