Classement ATP - Classement ATP au 17 avril

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 7240 points 2. (2) Carlos Alcaraz (Esp) 6770 3. (4) Casper Ruud (Nor) 5255 4. (5) Daniil Medvedev (Rus) 5240 5. (3) Stefanos Tsitsipas (Grè) 4950 6. (6) Andrey Rublev (Rus) 4380 7. (9) Holger Rune (Dan) 3865 8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3525 9. (7) Félix Auger-Aliassime (Can) 3450 10. (10) Taylor Fritz (USA) 3245 11. (12) Karen Khachanov (Rus) 2900 12. (11) Frances Tiafoe (USA) 2870 13. (14) Cameron Norrie (G-B) 2735 14. (15) Rafael Nadal (Esp) 2715 15. (13) Hubert Hurkacz (Pol) 2660 16. (16) Alexander Zverev (All) 2140 17. (17) Pablo Carreno Busta (Esp) 2095 18. (18) Tommy Paul (USA) 2070 19. (19) Alex de Minaur (Aus) 2050 20. (21) Lorenzo Musetti (Ita) 1930 ... 99. (85) David Goffin 595 156. (165) Zizou Bergs 376 189. (189) Kimmer Coppejans 307 196. (187) Joris De Loore 295 215. (214) Michael Geerts 270 224. (222) Gauthier Onclin 257 249. (248) Raphael Collignon 225 (Belga)