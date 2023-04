Classement WTA - Peu de changement au classement après la Billie Jean King Cup, Mertens demeure 29e

La Polonaise Iga Swiatek possède toujours une large avance en tête du classement, sur sa dauphine bélarusse Aryna Sabalenka et sur l'Américaine Jessica Pegula. La Tunisienne Ons Jabeur et la Française Caroline Garcia complètent le top-5. Le top-50 reste inchangé, et Elise Mertens garde sa 29e place. À la 76e place mondiale, Maryna Zanevska est toujours numéro 2 belge, devant Ysaline Bonaventure (WTA 86) et Alison Van Uytvanck, qui a glané une place pour atteindre le 96e rang. Bonaventure était la seule joueuse du top-100 qui a défendu les couleurs de la Belgique dans la rencontre face au Canada, à Vancouver. Sous la direction de leur nouveau capitaine Wim Fissette, les Belges se sont inclinées 3-2 et ne pourront pas disputer la phase finale, en novembre. Greet Minnen (WTA 170) et Yanina Wickmayer (WTA 189) ont également figuré en simple dans le match contre le Canada. Elles ont toutes les deux gagné une place au classement mondial. (Belga)