Conflit au Soudan - Au moins 83 morts et 1.126 blessés dans les combats au Soudan, selon l'OMS

Les hôpitaux de la capitale soudanaise et de ses environs sont saturés en raison des violents combats qui ont éclaté à Khartoum ce week-end, a indiqué l'OMS. Plusieurs des neuf hôpitaux qui reçoivent des civils blessés manquent de réserves de sang, de matériel de transfusion et d'autres équipements médicaux. Les coupures d'eau et d'électricité et le manque de carburant pour les générateurs électriques des hôpitaux compliquent encore les opérations. Les spécialistes, les anesthésistes notamment, sont également en nombre insuffisant. Les combats à l'arme lourde faisaient toujours rage dans la nuit de dimanche à lundi entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs de l'armée avant d'essayer de la déloger du pouvoir depuis samedi. La poursuite des combats dans les zones urbaines densément peuplées devrait encore alourdir le bilan des victimes. (Belga)