France: premier grand incendie de l'année, à la frontière avec l'Espagne

Le feu "a passé la frontière avec l'Espagne", a souligné la préfecture dans un communiqué diffusé dans la soirée. Les 300 personnes qui avaient été évacuées dans l'après-midi "ont pour la plupart pu regagner leur domicile", a-t-elle précisé, ajoutant: "Le feu n'est pas encore fixé mais la situation est stabilisée du point de vue de la protection des populations et des biens". "Le feu a désormais parcouru plus de 930 hectares dans les Pyrénées-Orientales. 300 personnes ont été évacuées", avait tweeté un peu plus tôt le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les pompiers faisant état dans la soirée de 950 hectares. Le ministre se rendra sur place lundi pour "soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés". Le feu s'est déclaré dans la matinée entre les communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer, attisé par une forte tramontane, dans ce département très affecté par la sécheresse. Six avions bombardiers d'eau ont en outre été déployés. La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, liée au réchauffement climatique, provoque déjà restrictions et tensions, quatre villages étant privés d'eau potable depuis vendredi alors que les agriculteurs craignent pour leur survie en ce début de printemps historiquement aride. (Belga)