Invasion de l'Ukraine - La Slovaquie interdit à son tour les importations de céréales ukrainiennes

"Aujourd'hui, le gouvernement a approuvé une proposition visant à interdire l'importation de certains produits agricoles et denrées alimentaires en provenance d'Ukraine", a déclaré le ministre de l'Agriculture, Samuel Vlcan, à la presse. Il a précisé que l'interdiction, qui doit entrer en vigueur mercredi, vise à protéger le secteur agricole slovaque ainsi que la santé des consommateurs. La semaine dernière, le ministère de l'Agriculture a indiqué qu'après avoir analysé un échantillon de céréales en provenance d'Ukraine, "la présence d'un pesticide, qui n'est pas autorisé dans l'UE et a un impact négatif sur la santé humaine" avait été détectée. L'interdiction s'appliquera à divers produits, notamment les céréales, le sucre, les fruits et légumes, le vin et le miel, ajoute le ministère. Samuel Vlcan a toutefois précisé que l'interdiction ne s'appliquait pas aux produits ukrainiens transitant par la Slovaquie à destination de pays tiers. Les exportations de céréales ukrainiennes transitent désormais en grande partie par les pays de l'Union européenne après que les routes traditionnelles de la mer Noire eurent été bloquées par l'invasion russe. Deux autres pays membres de l'UE, la Pologne et la Hongrie, ont interdit samedi les importations de céréales et d'autres denrées alimentaires en provenance d'Ukraine. Cette interdiction par la Pologne et la Hongrie a été jugée lundi "pas acceptable" par la Commission européenne. L'Union européenne a suspendu en mai 2022, pour un an, les droits de douane sur tous les produits importés d'Ukraine et s'est organisée pour lui permettre d'exporter ses stocks de céréales après la fermeture des voies maritimes par la mer Noire. (Belga)