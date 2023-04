La banque Degroof Petercam attaque deux de ses ex-employés pour vol de données

Parmi les documents envoyés, il y aurait des données concernant des plans de stock-options des clients de la banque et d'autres données qui concernent les bonus des employés de la banque. Fin décembre, Degroof Petercam avait reconnu la fuite de données clients des systèmes de la banque privée. La fuite concernait un département bien particulier, le desk SOP, qui gère les plans d'options sur actions. Avant de plaider le fond de l'affaire, l'entreprise demande au tribunal du travail de Bruxelles d'ordonner la cessation de l'usage des données, d'aider à la désignation d'un séquestre et d'un expert pour analyser les ordinateurs personnels des deux anciens travailleurs. De leur côté, les ex-collaborateurs de Degroof Petercam dénoncent "la légèreté avec laquelle la banque lance ce dossier sur base de preuves fausses et inexistantes". Ils parlent de "pratiques graves et illicites", évoquant des clients trompés sur les marges des bonus. C'est dans ce contexte que l'un d'eux avait fait un signalement à l'Autorité des marchés financiers (FSMA) au début du mois de décembre dernier. (Belga)