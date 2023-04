Le conseil communal de Gand organise une commémoration au Houtdok pour le petit Raul

Gand est "profondément touchée" par la mort du petit garçon, selon le conseil communal. "Pour permettre aux Gantois de rendre un dernier hommage à Raul, la ville appelle à un rassemblement au Houtdok, mercredi à 19h00. Tout le monde pourra commémorer Raul et les enfants victimes de violences." Dans l'intérêt de l'enquête, la ville de Gand appelle à la sérénité et demande aux médias de respecter le déroulement de l'enquête. "Nous sommes tous touchés par la mort du petit Raul. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé", précise le bourgmestre. (Belga)