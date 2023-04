Lego va construire sa première usine aux États-Unis

"Si nous considérons le potentiel des États-Unis, nous avons encore un long chemin à parcourir", a commenté Carsten Rasmussen, le COO de Lego, auprès de l'agence de presse Bloomberg. La popularité des briques en plastique colorées est bien moindre de l'autre côté de l'océan Atlantique. "Sur la côte est et dans le nord, nous sommes déjà bien implantés mais, ailleurs, il y a encore beaucoup de potentiel. Nous pensons pouvoir conquérir ces parts de marché dans les prochaines années." L'entreprise danoise se dispute la première place mondiale dans le monde des jouets, aux côtés des géants américains que sont Mattel et Hasbro. Même si, au cours des quatre dernières années, Lego a doublé ses ventes outre-Atlantique, il reste encore beaucoup de place pour la croissance, en particulier au sud du continent américain. "Nous voulons disposer de capacités supplémentaires si la demande augmente", a justifié le directeur opérationnel. Les campagnes de marketing seront également davantage "régionalisées". La nouvelle usine, qui devrait voir le jour d'ici 2025, prendra ses quartiers dans la ville de Richmond. Elle emploiera près de 1.800 personnes. Actuellement, le marché américain est toujours approvisionné par le Mexique, où l'entreprise possède déjà une usine. Le groupe a récemment inauguré une nouvelle usine au Vietnam, qui rejoint celles de Hongrie, République tchèque, Mexique, Chine et Danemark. (Belga)