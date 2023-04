L'entreprise de travail adapté AMAB investit 15 millions d'euros dans un nouveau bâtiment

La société est déjà présente sur trois sites autour de la capitale (Hal, Asse et Zaventem) et emploie au total quelque 800 personnes. Le nouveau bâtiment devrait permettre à l'entreprise de travail adapté de poursuivre sa croissance. Il comprend un hall de production de 3.000 m2, une zone de formation de 200 m2, cinq zones de chargement et 2.400 emplacements de palettes. Il devrait accueillir 200 collaborateurs. Les activités d'AMAB comprennent l'emballage et le montage électrique, soit dans ses propres murs, soit sur le site du client. Les commandes et les collaborateurs peuvent être échangés de manière flexible entre les différents sites de l'entreprise. L'accent est de plus en plus mis sur l'économie circulaire, avec des activités telles que le lavage de gobelets réutilisables et le banderolage. (Belga)