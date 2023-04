Les données spatiales pour aider à la décarbonisation

"La décarbonisation est le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, afin d'atténuer l'impact du changement climatique", rappelle-t-on chez Telespazio Belgium. "Les données spatiales, soutenues par les technologies numériques terrestres, peuvent jouer un rôle essentiel dans ce processus en fournissant des informations sur la distribution et l'intensité des émissions, ainsi que sur les effets du changement climatique." Pendant deux jours, experts, académiques, politiques et industriels se réunissent à l'Euro Space Center de Transinne sous la houlette de l'entreprise belge pour tenter d'identifier les besoins que rencontrent les deux secteurs concernés en matière de décarbonisation. "L'idée consiste à faire appel à l'écosystème local en leur demandant les problèmes qu'ils rencontrent dans la décarbonisation de leurs chaînes de production", explique Joël Angles, de Telespazio Belgium. "L'important est de prendre le problème à la racine pour tenter de trouver des solutions permettant de changer les manières de faire et ainsi d'aller vers des pratiques vertueuses." Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre d'un mandat confié à Telespazio Belgium par l'Agence Spatiale Européenne. Au terme d'une étude de faisabilité de 9 mois, l'entreprise belge doit livrer une feuille de route, avec pour objectif de basculer vers un démonstrateur numérique. "Notre idée consiste à développer un outil d'aide à la décision visant à élaborer des scénarios sur base des données d'observation de la terre", poursuit Joël Angles. (Belga)