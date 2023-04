Ligue des Champions - Le Real Madrid de Courtois peut retrouver Manchester City et De Bruyne en demi-finale

À l'Etihad Stadium, Manchester City a surclassé le Bayern (3-0). Secoués par l'altercation entre Mané et Sané à l'issue de la défaite, les Bavarois n'ont pas su venir à bout d'Hoffenheim, samedi (1-1). City a enregistré une dixième victoire de rang, contre Leicester (3-1), avec une passe décisive de De Bruyne pour l'insatiable Haaland, auteur d'un doublé. Le Real Madrid a démontré toute son expérience en s'imposant face à Chelsea, 2-0. Samedi face à Cadix (0-2), Courtois a réussi une quatrième clean sheet en cinq matchs, et espérera poursuivre au match retour. Eden Hazard a disputé une dizaine de minutes et pourrait fouler une pelouse qui lui a longtemps souri, contre un Chelsea en crise après une nouvelle défaite contre Brighton (1-2). Avec un but sur pénalty de Romelu Lukaku, l'Inter a pris le meilleur sur Benfica à Lisbonne (0-2). Le Diable Rouge a été titularisé ce week-end, mais l'Inter s'est incliné contre Monza (0-1), comme Benfica à Chaves (1-0). Les Aigles concèdent ainsi une troisième défaite consécutive et devront se ressaisir pour renverser la vapeur en Italie. Le voisin milanais de l'AC a pris le meilleur sur son adversaire napolitain à San Siro (1-0), à l'issue d'un match serré. Trois Belges figuraient sur la feuille mais seul Saelemaekers est monté au jeu pendant la dernière demi-heure. Avec le retour d'Osimhen, le Napoli qui a calé face à Vérone (0-0) aura affaire à un effectif reposé après la rotation effectuée par Pioli contre Bologne (1-1). (Belga)