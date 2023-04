Mercedes présente la première voiture de luxe entièrement électrique de sa marque Maybach

Un salon international de l'automobile débute mardi dans la mégapole asiatique. La Chine est le plus grand marché automobile du monde et revêt donc une grande importance pour Mercedes et les autres constructeurs allemands. Au cours du premier trimestre 2023, la société basée à Stuttgart a déclaré y avoir vendu 191.000 véhicules, soit une augmentation des ventes de 3% par rapport à l'année précédente. (Belga)