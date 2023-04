Porsche démarre l'année sur les chapeaux de roue

"Ce bon départ nous rend confiants pour le reste de l'année", commente Detlev von Platen, le directeur des ventes de la filiale de Volkswagen. L'appétit chinois pour les bolides allemands n'est pas encore rassasié puisque ce pays a connu une hausse de 21% du nombre de Porsche vendues. La Chine n'est pas la seule destination à progresser. Sur son marché domestique également, Porsche a vu ses ventes augmenter de 19%, et de 14% en Europe (hors Allemagne). Parmi les modèles les plus prisés, les SUV ont toujours la cote, les ventes du compact Macan ayant progressé de 30% et celles de la Cayenne de 23%. Le modèle full électrique Taycan, par contre, effectue une petite marche arrière, de l'ordre de 3%, à 9.152 voitures. (Belga)