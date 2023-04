Procès des attentats à Bruxelles - Cours théorique sur l'ADN devant une salle d'audience presque vide

Des professeurs d'université spécialisés, accompagnés d'experts de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) sont venus donner au jury des explications sur ce qu'est exactement l'ADN, la manière dont il est analysé et comment sont présentés les résultats. Ils ont notamment expliqué les limites de ces analyses ADN dont la qualité dépend de l'échantillon récupéré. Ainsi, les traces visibles telles que le sang, le sperme ou la salive contiennent plus d'ADN et sont donc plus facilement analysables que les cellules cutanées ou les cheveux, par exemple. Les profils mixtes (ADN de plusieurs personnes mélangés) génèrent également plusieurs limites. Il est par exemple très compliqué d'analyser des échantillons mixtes de plus de trois individus, en raison de la probabilité de trouver des correspondances "par chance". Un calcul de probabilité doit d'ailleurs accompagner chaque résultat afin d'évaluer le risque de retrouver l'ADN de quelqu'un n'ayant aucun rapport avec le profil analysé. Les experts ont d'ailleurs mentionné le fait qu'il leur avait été demandé de travailler dans l'urgence dans ce dossier et que, ce faisant, ils avaient rendu des rapports intermédiaires faisant fi des calculs statistiques. L'absence de ceux-ci a notamment poussé les enquêteurs à confronter Bilal El Makhoukhi à certaines traces ADN dont il a nié être l'auteur. Ce n'est que grâce aux rapports finaux de l'INCC, qui incluaient lesdits calculs, que l'accusé a définitivement pu être dissocié de certaines de ces traces. (Belga)