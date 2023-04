Procès des attentats à Bruxelles - La cour entendra mardi une nouvelle série d'experts

L'audience de lundi, très technique, s'est majoritairement concentrée sur les analyses ADN réalisées dans le dossier. Un toxicologue et un graphologue sont également intervenus. Mercredi, la journée débutera avec les témoignages de Mohammed Bakkali et de Yassine Atar, incarcérés en Belgique après leur condamnation dans le dossier des attentats de Paris de 13 novembre 2015. L'audition du terroriste du Thalys, Ayoub El-Khazzani, a, elle, été annulée, l'homme ayant refusé d'être transféré depuis sa prison française pour se présenter devant la cour. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)