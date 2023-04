Serie A - L'AS Rome se sépare de son CEO Pietro Berardi

"L'AS Rome informe que les organes compétents ont pris la décision de mettre fin, avec effet immédiat, à toutes les relations entre Pietro Berardi", a écrit le club romain sur Twitter. À l'instar de son rival de la Lazio et de la Salernitana, l'AS Rome est visée par des enquêtes portant sur des opérations de transferts de joueurs entre 2017 et 2021. Le sujet des transferts de joueurs et des éventuelles plus-values artificiellement gonflées pouvant permettre d'améliorer les comptes des clubs est au cœur de l'affaire concernant la Juventus Turin. La 'Vieille Dame' a été sanctionnée d'un retrait de 15 points. Plusieurs (anciens) dirigeants ont également été suspendus. (Belga)