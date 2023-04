TC Namur - Dix mois de prison en plus pour Laurent Badot, déjà condamné à 30 ans de réclusion en 2022

Les faits ont été commis en février et mars 2020. Le 14 février, Laurent Badot a menacé son père et la compagne de celui-ci. Il les a également harcelés entre le 9 et le 16 février. Le 15 février, le prévenu a détruit le velux d'un appartement de son père, garagiste, afin de pénétrer dans l'atelier. Le 6 mars 2020, il exigeait que son papa répare son véhicule. Comme celui-ci ne pouvait le faire immédiatement, Laurent Badot est reparti et a allumé des ballots de paille situés à côté de l'écurie de son père, chaussée de Charleroi. Le feu a pu être éteint à temps. Le prévenu était en aveux des préventions. Considérant le prévenu au "profil inquiétant" comme "extrêmement dangereux" et constituant une "menace grave pour la sécurité publique", le parquet réclamait une peine de prison de trois ans. (Belga)