Tour des Alpes - Tao Geoghegan Hart s'offre la 1re étape

L'Espagnol Sergio Samitier (Movistar), le Français Valentin Paret-Peintre (AG2R), l'Ethiopien Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural-Seguros RGA), l'Autrichien Moran Vermeulen (Voralberg) et deux coureurs d'EOLO-Kometa, l'Italien Andrea Garosio et l'Espagnol Alex Martin, s'échappaient en début de course. Le groupe franchissait en tête le Brandenberg (6,1 km à 6,1 pour cent) et se faisait reprendre sur le Kerschbaumer (5,2 km à 10,1 pour cent), où l'Australien Jack Haig (Bahrain Victorious) et l'Equatorien Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) attaquaient à 13 km de l'arrivée. Haig abordait l'ascension vers Alpbach (6,2 km à 4,8 pour cent) seul en tête avec une dizaine de secondes d'avance sur un petit groupe, qui le dépassait à 800 mètres de la ligne. Tao Geoghegan Hart produisait son effort aux 300 mètres pour aller gagner l'étape. Le Britannique d'INEOS Grenadiers, 28 ans, décroche la septième victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison. Il s'impose pour la troisième fois sur le Tour des Alpes. L'Autrichien Felix Gall (AG2R Citröen) prenait la troisième place à 2 secondes. Le Britannique Hugh Carty (EF Education-EasyPost), qui avait tenté sa chance de loin, se classait troisième à 4 secondes. Viennent ensuite le Colombien Ivan Ramiro Sosa (Movistar), le Russe Alexander Vlasov (BORA hansgrohe) et le Français Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) à 6 secondes. Mardi, la 2e étape reliera Reith im Alpbachtal, en Autriche, à Renon, en Italie après 165,2 km. Le 46e Tour des Alpes, anciennement appelé Tour du Trentin, s'achèvera vendredi à Brunico où l'on connaîtra le nom du successeur de Romain Bardet. (Belga)