Un logement inhabitable à Laeken à la suite de l'explosion d'une batterie de trottinette

"Les fenêtres ont été soufflées par la force de la déflagration", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'appartement est inhabitable et l'occupant a été soigné sur place par le médecin du SMUR". Les pompiers de Bruxelles tiennent à rappeler que ces objets, qui font partie de la vie quotidienne, doivent être utilisés avec prudence. Quelques conseils de sécurité sont à mettre en pratique. "Il faut respecter le mode d'emploi du fabricant et utiliser uniquement les chargeurs originaux fournis avec l'appareil", a conseillé Walter Derieuw. "Il faut aussi laisser refroidir les appareils après un usage intensif et toujours charger les batteries près d'un détecteur de fumée et loin d'objets inflammables. Enfin, il ne faut pas déposer les batteries en plein soleil ou sur un chauffage, mais dans un endroit sec avec une température stable. Il est aussi vivement déconseillé de charger pendant la nuit, car il faut toujours surveiller la batterie pendant la charge, et il convient de retirer la fiche de la prise quand la batterie est chargée complètement". Les pompiers conseillent aussi de faire contrôler la batterie par un spécialiste après un accident ou une chute. (Belga)