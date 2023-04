Un motard néolouvaniste grièvement blessé lors d'un accident sur la RN 25 à Grez-Doiceau

Une moto et une voiture se sont percutées, samedi vers 16h30, sur la nationale 25 à Grez-Doiceau, en direction de Nivelles, à hauteur de la rue du Stampia. Le motard, né en 1968 et domicilié à Louvain-la-Neuve, a été grièvement blessé. Il a été transporté à la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Au moment de son admission au service des urgences, ses jours étaient considérés comme étant en danger. "Lundi matin, l'état de santé du quinquagénaire néolouvaniste s'était amélioré et son pronostic vital ne semblait plus engagé", précise la porte-parole du parquet brabançon wallon. Le conducteur de la voiture, un homme né en 1948 et domicilié à Overijse, dans le Brabant flamand, n'a pas été blessé. Le parquet a précisé lundi se trouver dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire automobile dépêché sur les lieux pour établir les circonstances de l'accident. (Belga)