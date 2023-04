Une jeune fille décède aux Pays-Bas après avoir contracté la rougeole

Une porte-parole de la clinique a ajouté qu'elle ne pouvait rien dire au sujet de la patiente pour des raisons de respect de la vie privée. On ne sait pas non plus où la jeune fille a contracté la maladie. Le risque de mourir d'une infection par la rougeole est inférieur à 1 sur 10.000 aux Pays-Bas. Toutefois, si des complications surviennent, elles peuvent être graves. L'encéphalite en est un bon exemple. La vaccination contre la rougeole fait partie du programme néerlandais de vaccination depuis 1976. Aux Pays-Bas, une épidémie de rougeole survient environ tous les 10 à 15 ans, indique l'Institut national néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM) sur son site internet. Cette épidémie touche surtout les groupes de population qui ne se font pas vacciner. La dernière épidémie de rougeole dans le pays remonte à 2013. Une jeune fille de 17 ans, originaire de Zélande, y avait perdu la vie. (Belga)