Une nouvelle halle du Mabru baptisée du nom du chef triplement étoilé Freddy Vandecasserie

Une enseigne portant le nom du chef a été dévoilée sur la façade de la halle F ainsi qu'une plaque commémorative. Le président Sevket Temiz et le directeur de l'ASBL Mabru Laurent Nys ont souligné la "remarquable carrière de Freddy Vandecasserie, chef étoilé emblématique qui a contribué à faire resplendir la gastronomie belge". "A l'époque, et tout particulièrement durant nos 17 ans de trois étoiles, j'allais deux fois par semaine à Mabru, où je rencontrais bien d'autres chefs. Nous mangions des pistolets au haché et nous ramenions des fleurs? C'était un véritable rituel !", se rappelle-t-il, touché de voir son nom sur l'une des cinq halles du Marché matinal. En 2020, c'est la halle G, construite en 1982 et dédiée aux produits gastronomiques tels que le gibier, la volaille, les produits de la mer ou le caviar, qui avait été baptisée du nom du chef bruxellois Jean-Pierre Bruneau ("Bruneau"). Il s'agissait d'une première. En 2022, c'était au tour de la Halle D, construite en 1984 et dédiée aux fruits et légumes, de recevoir le nom d'un autre chef bruxellois bien connu, Pierre Wynants ("Comme chez soi"). Tous deux ont également obtenu le graal des trois étoiles au guide Michelin. Le marché matinal s'étend sur 14 hectares et draine plus de 22.000 visiteurs par mois. Une centaine de grossistes et producteurs y vendent leurs marchandises (fruits et légumes, primeurs, viande, charcuterie, volaille et gibier, poissons et crustacés, fromages et produits laitiers, cash & carry, fleurs et plantes). (Belga)