Au moins 49 députés ont également bénéficié d'un complément de pension

Concrètement, les députés peuvent dépasser le montant maximal de 7.813 euros bruts en incluant les droits à la pension accumulés dans d'autres emplois. Ainsi, les anciens députés peuvent percevoir une pension mensuelle supplémentaire de 1.562 euros bruts, ce qui porte le montant à 9.375 euros bruts par mois. On ne sait pas encore combien d'anciens députés ont profité de cette possibilité. Ce qui est certain, c'est qu'au moins 49 anciens députés ont reçu un montant supérieur à ce plafond majoré de 120%, selon une note interne préparée lundi par le service comptable de la Chambre, et citée par le quotidien néerlandophone. Les trop-perçus proviennent principalement du fonds de pension de la Chambre. La question sera débattue ce mardi au sein du comité de gouvernance de la Chambre, selon le journal. (Belga)