Bourse de Bruxelles - Les freins du BEL 20 ont lâché dans l'après-midi

Dix de ses éléments étaient en baisse, les poids-lourds arGEN-X (341,50) et AB InBev (58,79) abandonnant 3,09 et 1,06% tandis que Galapagos (34,17) et Proximus (8,92) reculaient de 2,04 et 2,62%, Solvay (108,65) et UCB (86,58) de 1,27 et 1,39%, Elia (120,20) de 2,12%. KBC (66,00) et Ageas (40,64) étaient par contre positives de 1,63 et 1,40%, Umicore (30,96) et Melexis (100,00) remontant de 0,88 et 0,55%, Sofina (208,00) et GBL (80,50) de 0,78%. Intervest Offices (17,04) chutait par ailleurs de 5,3% en compagnie de Cenergy (4,23) qui reperdait 9%, Econocom (3,22) et Bpost (5,38) remontant de 4 et 3%. Nyxoah (8,60) et Hyloris (13,75) ne gagnaient plus que 0,5 et 0,7% et Biotalys (6,40) perdait 2,1%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0965 USD, contre 1,0975 USD dans la matinée et 1,0920 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.860 euros, en progrès de 270 euros. (Belga)