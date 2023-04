Conflit en Syrie - Le chef de la diplomatie saoudienne attendu mardi à Damas

Les journalistes ont été invités à se rendre à l'aéroport international de Damas pour couvrir l'arrivée du ministre saoudien. Sa visite intervient une semaine après celle de son homologue syrien, Fayçal Moqdad, en Arabie saoudite, qui a consacré le rapprochement entre la Syrie et le royaume. Damas était isolé sur le plan diplomatique depuis la répression en 2011 du soulèvement populaire ayant dégénéré en conflit. L'Arabie saoudite, chef de file des pays du Golfe, avait rompu ses relations en 2012 avec Damas et même soutenu des rebelles au début de la guerre, dans un pays devenu un terrain d'affrontement entre forces étrangères. Mais après le séisme de février qui a secoué la Turquie et la Syrie, le royaume avait fait un premier geste en envoyant de l'aide humanitaire. En mars, la Syrie et l'Arabie saoudite avaient eu des discussions sur une reprise de leurs services consulaires et le 12 avril, le ministre syrien des Affaires étrangères a effectué une visite inopinée à Jeddah (ouest du royaume). Bachar al-Assad mise sur une pleine normalisation avec les riches monarchies du Golfe pour financer la reconstruction de son pays aux infrastructures ravagées par la guerre. Le conflit a fait environ un demi-million de morts. Près de la moitié des Syriens sont désormais des réfugiés ou des déplacés à l'intérieur de leur pays, et des pans du territoire échappent encore au contrôle du gouvernement. (Belga)