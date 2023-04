Delhaize - Première réunion entre les syndicats et la direction en présence du médiateur social

Avant la réunion, Kristel Van Damme, la coordinatrice générale de l'ACV Puls, a estimé important que syndicats et direction se retrouvent autour de la table afin de "chercher des alternatives et des solutions". "Si nous constatons que la direction est fiable, qu'elle veut faire des progrès, nous pourrons alors éventuellement suspendre nos grèves. Pour calmer les esprits, il est préférable de retirer de la table le plan de la direction tel qu'il est actuellement proposé", a-t-elle déclaré. La présidente du SETCa, Myriam Delmée, s'est, elle, dite extrêmement dubitative sur le fait qu'il y a ait aujourd'hui de réelles possibilités d'avancées et de retrait du plan de franchisation. "Après sept semaines de conflit, la direction n'a ouvert aucune porte", a-t-elle déploré, craignant qu'il s'agisse d'une "nouvelle réunion pour rien". "Nos revendications, elles, sont claires et elles tiennent en une phrase: le retrait du plan", a-t-elle rappelé alors que le groupe Delhaize a annoncé début mars sa volonté de faire passer sous franchise tous ses magasins encore intégrés, soit 128 sur 764. "Un compromis qui pourrait être acceptable serait que Delhaize nous dise qu'on garde les magasins en intégré", a-t-elle souligné. "On retrouverait alors la vie habituelle chez Delhaize, celle où il y a de la négociation et de la concertation mais on est très loin de ça". Pour Wilson Wellens, du syndicat libéral ACLVB (CGSLB), la balle est dans le camp de la direction. "Si le dialogue social reprend aujourd'hui, ce sera une réunion de réconciliation réussie", a-t-il déclaré. (Belga)