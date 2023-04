DreamLand/Dreambaby: inquiétudes après l'annonce d'un conseil d'entreprise extraordinaire

La lettre de convocation ne précise pas les intentions de la direction. "On s'attend à ce que ce soit une nouvelle importante, chez Colruyt il n'est pas dans les habitudes d'appeler les secrétaires syndicaux pour des nouvelles 'ordinaires'", précise le membre de l'ACV. "Ce n'est un secret pour personne que DreamLand ne se porte pas très bien ces derniers temps." Selon le journal L'Echo, des rumeurs relatives à une mise en vente des enseignes serait à l'ordre du jour. Mais fermer des succursales, par exemple, fait aussi partie des éventualités. DreamLand est une chaîne de magasins de jouets avec, selon le site internet, 48 succursales en Belgique tandis que Dreambaby compterait une trentaine de magasins. Ensemble, les deux chaînes de magasins emploient un millier de personnes, selon Koen Roosen. DreamLand et Dreambaby sont considérés au sein du groupe Colruyt comme une unité commerciale technique et les invitations pour un conseil d'entreprise ont toujours les deux marques dans le titre. Mais il est possible que l'annonce de la direction ne concerne que l'une des deux chaînes, précise encore le syndicaliste. (Belga)